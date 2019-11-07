Сурабая, Индонезия, , 13:00 — REGNUM Заместитель мэра города Фукуока (Япония) Эйчи Накамура пригласил мэра Сурабая Три Рисмахарини принять участие в саммите городов Азиатско-Тихоокеанского региона (APCS), который пройдет в Японии в ноябре 2020 года, сообщает Antara.

«Мы приглашаем мэра на мероприятие APCS в ноябре 2020 года», — заявил Эйити Накамура во время встречи с мэром города Сурабая.

Три Рисмахарини извинилась за то, что не сможет присутствовать на саммите из-за мероприятий в Сурабае, связанных с Днем Героев, отметив, что на саммите будут присутствовать представители правительства Сурабая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Маруф Амин провел в Токио (Япония) двустороннюю встречу с королем Малайзии Абдуллой, чтобы обсудить усилия по укреплению сотрудничества в области трудящихся-мигрантов.

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