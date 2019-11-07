Москва, , 12:52 — REGNUM Госдума совместно с парламентами Словакии и Израиля обратится к европейским коллегам с предложением провести встречу участников Второй мировой войны. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе открытия Международной российско-словацкой научной конференции, посвященной 75-й годовщине Словацкого национального восстания.

«Мы проведем встречу и участников, кто сегодня остался в живых, и их внуков, детей, семей», — сказал Володин, отвечая на вопрос студентки МГИМО о возможности проведения встречи ветеранов Словацкого восстания.

К участию будут приглашены представители Белоруссии, Украины, Армении, Азербайджана, Казахстана и Грузии, добавил Володин.

Встреча может состояться в ближайшие дни, мероприятие не будет приурочено к юбилейным датам, в частности к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.