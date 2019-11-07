Омск, , 12:47 — REGNUM Россия и Казахстан утвердили границу между государствами. Как уточнили в пресс-службе администрации президента, её протяженность составила 7,5 тыс. км.

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На сегодняшний день работы по демаркации госграницы, то есть по установке специальных пограничных знаков, выполнены на 86,7%.

Добавим, что сегодня, 7 ноября, президент РФ Владимир Путин встретиться с лидером Казахстана Касым-Жомаратом Токаевым на полях форума межрегионального сотрудничества между Москвой и Нур-Султаном, который проходит в Омске. Главы государств обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. В частности, будет затронут вопрос о реконструкции и строительстве новых пропускных пунктов на границе двух стран, а также условия для реализации транзитного потенциала между РФ и Казахстаном.

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