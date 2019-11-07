Нижний Новгород, , 12:46 — REGNUM В Законодательное собрание Нижегородской области внесена инициатива об отмене запрета на проведение митингов, шествий и пикетов на центральной пешеходной улице областного центра. Законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии областного парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Законодательная инициатива внесена региональным отделением КПРФ. Коммунисты предлагают внести изменения в статью 4.1 закона Нижегородской области «О публичных мероприятиях, проводимых на территории Нижегородской области». Статус места для проведения публичных мероприятий они предлагают присвоить улице Большой Покровской.

Кроме того, законопроект предполагает исключение из перечня мест, где запрещены публичные мероприятия, культовых зданий и сооружений, организаций образования и медицины, а также связи с пожарной охраны.

Представители партии ссылаются на решение Конституционного суда от 1 ноября текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, КС РФ признал региональные запреты на проведение публичных акций возле зданий органов госвласти незаконными. Аргументы о помехе для общественного транспорта и затруднении доступа к объектам социальной инфраструктуры, полагает суд, не могут являться причиной отказа в проведении публичных мероприятий.

По мнению суда, власти не должны «пытаться под любым предлогом изыскать причины, оправдывающие невозможность реализации права на организацию и проведение публичных мероприятий в указанном в уведомлении формате». В противном случае, такие действия приводят к «чрезмерному государственному вмешательству в деятельность организаторов и участников публичных мероприятий». Решение КС РФ окончательное и обжалованию не подлежит.

Отметим, что коммунисты часто выступают с законодательными инициативами, однако сами же и признают, что в нижегородском парламенте их предложения встречают в штыки и называют «политизированными» и «популистскими». В Заксобрании Нижегородской области представлены 39 депутатов от «Единой России», четверо — от КПРФ, трое — от ЛДПР и от «Справедливой России» — двое депутатов.