Киев, , 12:54 — REGNUM Следующие переговоры между Россией и Украиной касательно транзита газа состоятся 8 ноября, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель 7 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«8 ноября пройдут очередные технические консультации в Брюсселе о подписании соглашений по транспортировке газа», — рассказал чиновник.

Он отметил, что украинская сторона настроена на конструктивный диалог.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Газпрому и «Нафтогазу Украины» следует обнулить претензии друг к другу. Это позволит урегулировать спор касательно продолжения транзита российского газа через украинскую территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что актуальными вопросами на переговорах с Украиной являются готовность украинской стороны напрямую покупать газ у Газпрома, а также необходимые Украине объёмы газа.

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