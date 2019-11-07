Киев, 7 ноября 2019, 12:54 — REGNUM Следующие переговоры между Россией и Украиной касательно транзита газа состоятся 8 ноября, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель 7 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
Он отметил, что украинская сторона настроена на конструктивный диалог.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Газпрому и «Нафтогазу Украины» следует обнулить претензии друг к другу. Это позволит урегулировать спор касательно продолжения транзита российского газа через украинскую территорию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что актуальными вопросами на переговорах с Украиной являются готовность украинской стороны напрямую покупать газ у Газпрома, а также необходимые Украине объёмы газа.
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