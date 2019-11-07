Москва, , 12:50 — REGNUM Вопрос о сохранении лицензий на вещание каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK поднимет перед руководством Украины представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир во время поездки в Киев. Об этом сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Пушков встречался с Дезиром на состоявшейся в Москве конференции о свободе СМИ. По словам сенатора, представитель ОБСЕ считает эту тему важной и полагает, что меры в отношении телеканалов могут применяться при нарушении правил, но закрывать каналы власти не должны.

Дезир, пояснил Пушков ТАСС, рассчитывает повлиять на ситуацию, чтобы каналы продолжили работу, и подход к ним не был политизирован. Поездка Дезира в Киев состоится, вероятно, до конца года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир пообещал изучить список задержанных властями Украины журналистов, который ему передал бывший руководитель РИА Новости-Украина, журналист Кирилл Вышинский.

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