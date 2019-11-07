Душанбе, , 12:42 — REGNUM Для улучшения инфраструктуры сельских районов Таджикистана, которые находятся на протяжении строящейся линии передач CASA-1000, международные финансовые институты выделят 26 млн долл. в виде гранта.

Из них на финансирование Программы поддержки сообществ Таджикистана в рамках проекта CASA-1000 24 млн долл. предоставит Всемирный банк. Оставшиеся 2 млн долл. выделит многосторонний трастовый фонд доноров CASA-1000, который включает в себя финансирование от Департамента международного развития Великобритании (DfID) и Агентства США по международному развитию (USAID).

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон уже одобрил проекты соответствующих соглашений с финансовыми донорами, а также поручил министерству финансов страны подписать данные соглашения.

Согласно программе поддержки, полученные денежные средства пойдут на восстановление и модернизацию инфраструктуры и оборудования сёл, что в свою очередь должно привести к повышению надежности и качества электроснабжения.

Помимо основных грантовых денежных средств сёла также будут получать малые гранты, направленные на финансирование небольших по масштабам объектов социально-экономической инфраструктуры.

По прогнозам инициаторов финансирования, более 130 тысяч таджикистанцев, которые проживают в 60 селах и 24 сельских округах Согдийской, Хатлонской областях, а также районах республиканского подчинения и 73 тысячи жителей района Исфара Согдийской области смогут извлечь выгоду от социально-экономических инвестиций проекта — строительство электроподстанции распределительной сети Исфара-1.

Напомним, что проект CASA-1000 должен облегчить поставки электричества в Афганистан и Пакистан из Таджикистана и Киргизии. На строительство таджикистанского участка линии необходимы денежные вливания в размере 351 млн долл., которые Таджикистану предоставляют зарубежные доноры — Всемирный банк, Европейский банк, Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития, правительство Великобритании в виде безвозмездной финансовой помощи.

Строительные работы объектов проекта CASA-1000 в свою очередь осуществляют шведская компания АВВ и индийская компания Kalpataru Power Transmission Ltd.