Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:40 — REGNUM Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев встретился с жильцами микрорайона «Муринские пруды» из-за проблем с дорожными ремонтами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Как оказалось, работы рядом с ЖК «Запрудный» ведутся некачественно и весьма медленно. Территория не благоустроена, рядом свалены в гору бетонные плиты и кучи щебня.

Мэр пообещал, что бетонные плиты будут убраны, также рабочие проведут отсыпку подъездных путей. К жилому комплексу сделают временный заезд. Все работы проведут до наступления холодов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура обязала мэрию Нижнего Тагила отремонтировать дорогу по улице Зари. Работы должны быть выполнены до 30 июля 2019 года.

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