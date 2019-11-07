Тегеран, , 13:04 — REGNUM Работы по обогащению урана в подземном ядерном заводе в Фордо повысят показатели Ирана по этому критерию до максимальных, которые были до Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом 7 ноября сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

Представитель ОАЭМ рассказал, что на текущей недели Иран смог выйти на показатель 8,6 тысячи ЕРР (единица работы по разделению изотопов, которая является одним из показателей мощности центрифуг по обогащению урана).

«С Фордо прибавится еще 900 ЕРР, за счет чего мы достигнем 9,5 тысячи ЕРР, что примерно составляет ту мощность, которая была до СВПД с максимумом в 11 тысяч ЕРР», — приводит слова Камальванди агентство ISNA.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее на иранском заводе Фордо после возобновления его работы получили первую партию обогащенного урана.

Напомним, после выхода США из ядерной сделки и возобновления в отношении Ирана санкций президент Исламской Республики Хасан Рухани объявил о поэтапном отказе от своих обязательств. 6 ноября было объявлено о начале четвертого этапа — возобновление работы завода по обогащению урана Фордо.