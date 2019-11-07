Рига, , 12:33 — REGNUM Сотни работников медицинской отрасли собрались на акцию протеста «Один день без врачей» у здания Сейма Латвии 7 ноября. Об этом пишет портал LSM.

Врачи и медсёстры скандировали: «Услышьте!», «За жизнь народа!», «Врачам и медсёстрам быть», «Едины за медицину!». Многие участники митинга приехали в Ригу из провинции. С протестующими пробовала говорить спикер Сейма Инара Мурниеце, но крики митингующих и звуки сирен заглушали её слова.

Позже представители организаторов митинга и профсоюзов согласились провести переговоры в здание парламента. Вице-президент Латвийской ассоциации медсестёр Изле Ортвейна накануне протеста признала, что после целой череды неисполненных обещаний «мы больше не верим поликам».

По ее словам, участие в протесте — это желание добиться того, чтобы в Латвии был один закон и одна правда для всех. По мнению Илзе Ортвейны, заработная плата врача в стране должна составлять 4000 евро, медицинской сестры 60% от этой суммы, а помощников медсестры 40%.

«При этом жизнь не станет райской, только нормальной. Появится возможность оплачивать счета и транспорт, чтобы добраться на работу», — подчеркнула глава Ассоциации медсестёр.

Молодые врачи, пришедшие на митинг, заявили, что пришли на «похороны системы». По их словам, если её не изменить молодые специалисты уедут из страны.

На данный момент акция уже завершилась. Часть участников ждёт своих товарищей, которые ещё ведут переговоры с руководством парламента.

Как передавало ИА REGNUM, ранее парламент Латвии принял закон об индексации оплаты труда работников медицины. Позже в правительстве страны заявили, что денег для исполнения закона нет. Речь шла о 120 млн евро. На сегодняшний день правительство страны согласно выделить половину суммы, 60 млн евро, что не устраивает врачей.