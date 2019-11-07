Тбилиси, , 12:33 — REGNUM Сообщения Цхинвала о стрельбе со стороны грузинского блокпоста в районе села Коби Хашурского района, по сообщению пресс-службы Службы госбезопасности Грузии, являются дезинформацией.

Ранее 6 ноября Комитет госбезопасности Южной Осетии распространил заявление, в котором указал, что 5 ноября примерно в 18:00 со стороны села Коби, где размещены дополнительные силы грузинской полиции, в направлении Южной Осетии неустановленными лицами было произведено 10−15 выстрелов из автоматического оружия. При этом жертв и повреждений пограничной инфраструктуры не найдено.

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