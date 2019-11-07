Киев, , 12:30 — REGNUM Следственные действия проводятся в доме собственника украинского телеканала «Прямой» Владимира Макеенко. Сообщение об этом опубликовано 7 ноября на сайте канала.

Об обыске у Макеенко сообщил корреспондент телеканала Артем Хоменко. Он рассказал об отказе следователя назвать представляемый им правоохранительный орган, заявив, что пришел с обыском согласно постановлению суда. Какой именно суд дал санкцию на обыск и в рамках какого дела, не говорится.

«Канал воспринимает эти действия как давление и наступление на свободу слова», — отмечено в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года на телеканале «Прямой» уже происходила санкционированная судом выемка документов.

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