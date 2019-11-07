Киев, , 12:40 — REGNUM С 2014 года Россия переселила в Крым более 140 тыс. своих граждан, сообщила Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова 7 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Под разными мотивами за время «оккупации» переселено более 140 тыс. российских граждан», — заявила она.

Денисова также подсчитала, что с 2015 года в Вооружённые силы РФ были призваны не менее 18 тыс. крымчан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад заявил, что народ Крыма не откажется от русской идентичности ради возвращения в состав Украины, и что признание Крыма российской территорией позволит улучшить отношения между РФ и США.

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Напомним, Крым стал частью России в 2014 году по итогам референдума, на котором идею воссоединения с РФ поддержало подавляющее большинство жителей полуострова. Поводом для проведения референдума стал государственный переворот в Киеве, в результате которого законная украинская власть была смещена.