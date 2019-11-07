* ИГ — запрещённая в России организация

Ташкент, , 12:26 — REGNUM В Афганистане растёт активность подразделений террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это фиксируют российские спецслужбы. Об этом сегодня, 7 ноября, в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил глава ФБС Александр Бортников.

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Бортников пояснил, что боевики нацелены на создание плацдарма для экспансии в страны СНГ. При этом осуществлять экспансию будут террористы из числа граждан республик Центральной Азии, имеющие опыт военных действий в террористических группировках, подчеркнул глава ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным директора ФСБ России Александра Бортникова, в 2019 году в России ещё на стадии подготовки было предотвращено 39 терактов. Также за этот период было ликвидировано 49 террористических ячеек, планировавших проведение терактов в России. Силовики нейтрализовали 32 боевиков, 679 задержаны.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп объявил, что американские войска ликвидировали номинального главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. При этом Москва заявляет, что у России нет подтверждения смерти террориста.

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