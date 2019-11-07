Джакарта, , 12:21 — REGNUM Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что представители компании Boeing прибудут в Индонезию в связи с крушением самолета Boeing B-737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, сообщает информагентство Antara.

Уилбур Росс встретился с министром по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто во время рабочего визита в Джакарту.

«Boeing продемонстрировал свою готовность встретиться с представителями Lion Air и глубоко извиняется перед пострадавшими за то, что произошло», — заявил Уилбур Росс.

Визит министра торговли США в Джакарту стал частью серии визитов в регион Юго-Восточной Азии, включая Таиланд и Вьетнам.

Напомним, в октябре 2018 года самолет Lion Air с самой совершенной технологией управления полетом Boeing потерпел крушение.