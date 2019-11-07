Москва, , 12:19 — REGNUM Данные о сокращении населения России показывают необходимость политических реформ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).

«Четвертый год подряд снижается рождаемость в РФ. Это говорит о том, что мы возвращаемся в 90-е годы. Во время перестройки люди верили, что будет светлое будущее, рождаемость росла, в период «лихих 90-х», тогда рождаемость падала, теперь четвертый год, когда рождаемость падает и количество граждан, проживающих в РФ, падает. Об этом стоит задуматься», — сказал Власов.

Экономические реформы не помогут.

«Действительно, экономическая ситуация и позиция по отношению к переменам показывает, что назрела политическая реформа», — считает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, численность населения в России на 1 сентября 2019 г. составила 146,7 млн человек. С начала года численность россиян сократилась на 52 500 человек. При этом миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 76%. Такие данные содержатся в материалах Счетной палаты.