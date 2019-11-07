Астрахань, , 12:18 — REGNUM Бывшего первого заместителя министра ЖКХ Астраханской области Светлану Архарову признали виновной в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

В 2015 году Архарова одновременно занимала пост первого заместителя министра и председателя правления областного фонда капитального ремонта. Она утвердила незаконное расходование 1,8 млн рублей на уплату по агентскому договору с ОАО «Социальные гарантии». Договор нарушал Жилищный кодекс РФ и региональное законодательство. Из-за действий чиновницы областной бюджет лишился 1,8 млн рублей.

Архарову признали виновной по статье «Превышение должностных полномочий» и назначили условный срок — два года. Также на два года ей запретили работать в органах государственной власти.

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