Тбилиси, , 12:18 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» начинает готовиться к парламентским выборам 2020 года. Об этом 6 ноября сообщается на странице партии в сети Facebook.

Председатель партии олигарх Бидзина Иванишвили 6 ноября встретился с руководителями и представителями областных организаций партии в Тбилиси и обсудил с ними текущие вопросы и планы на будущее.

«Начинаем готовиться к парламентским выборам 2020 года. У нас есть амбициозная задача — значительно превысить 50%-й показатель. Исходя из этого, нам нужна серьезная подготовка и именно об этом мы говорили на встрече», — заявил исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.

Член политсовета партии, лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе рассказал, что за последнее время состоялось около тысячи встреч с избирателей, в ходе которых партия узнает о нуждах общества.

Будущие парламентские выборы должны пройти по пропорциональной системе, что, по мнению политологов, сокращает шансы правящей партии на повторение успеха выборов 2016 года и получения конституционного большинства. До сих пор выборы парламента в Грузии проводились по смешанной системе — 77 депутатов выбирали по партийным спискам, а 73 — в мажоритарных округах.

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