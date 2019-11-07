Ташкент, , 12:08 — REGNUM Обеспечение безопасности южных границ стран Содружества Независимых государств является одной из первостепенных задач спецслужб, заявил 7 ноября директор ФСБ РФ Александр Бортников.

По его словам, в ФСБ считают необходимым наращивать интенсивность совместных с СНГ мероприятий по нейтрализации угроз со стороны «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также Бортников отметил, что необходимо обращать повышенное внимание на совершенствование мер противодействия распространению в интернете идеологии терроризма и экстремизма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бортников на заседании руководителей органов безопасности (СОРБ) государств — участников СНГ в Ташкенте заявил, что как минимум две тысячи жен, вдов и детей боевиков, которые являются гражданами России, прошли через вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и могут быть использованы экстремистами в своих целях.

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