Тбилиси, , 12:03 — REGNUM Омбудсмен Грузии Нино Ломджария заявила 7 ноября на пресс-конференции, что следственным органам следует начать расследование по последним скандальным заявлениям представителей Грузинской Православной Церкви, передает Первый канал Грузинского телевидения.

Ломджария отметила, что, по словам священнослужителей, преступления сексуального характера могли быть совершены и в отношении несовершеннолетних. Омбудсмен заявила, что она уже обратилась в следственные органы.

«Распространённая информация включают признаки действий, наказуемых в соответствии с Уголовным кодексом. Призываю правоохранительные органы начать расследование по каждой информации. Я также призываю всех, кому известно о вышеназванных возможных преступных действиях, немедленно обратиться в правоохранительные органы», — сказала Нино Ломджария.

Напомним, 31 октября во время заседания Священного Синода митрополит Петре (Цаава) обвинил патриарха Илию II в грехе мужеложства. Ранее 26 октября епископ Иаков сделал громкое заявление, указав, что представители власти пытались вести с ним переговоры о смещении патриарха, не исключалась и возможность убийства главы ГПЦ.

После столь громких скандальных заявлений свою поддержку патриарху поспешили выразить президент Грузии Саломе Зурабишвили, посетившая воскресную литургию, проводившуюся Илией II, премьер-министр Георгий Гахария и председатель правящей партии Бидзина Иванишвили, которые приезжали к главе Церкви с личными визитами.

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