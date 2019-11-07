Сеул, , 12:02 — REGNUM Ожидаемый товарооборот между Россией и Южной Кореей в 2020 году должен составить $30 млрд. Об этом 7 ноября заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время встречи с членами Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA).

«В следующем году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Россией. Надеюсь, что к тому моменту двусторонний товарооборот достигнет $30 млрд», — приводит ТАСС слова южнокорейского лидера.

Также он отметил, что удовлетворен большим ростом двустороннего экономического сотрудничества двух стран в последнее время.

«Правительство Республики Корея в рамках проводимой им так называемой новой северной политики уделяет большое внимание отношениям с Россией», — сказал Мун Чжэ Ин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин заявил, что в Сеуле надеются на скорый визит президента России Владимира Путина.