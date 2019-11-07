Батуми, Грузия, 7 ноября 2019, 11:51 — REGNUM Грузия стала еще ближе к членству в НАТО в ходе совместной работы с Альянсом. Об этом заявила 7 ноября бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер на 13-й Конференции по обороне и безопасности Грузии (GDSC), передает Первый канал Грузинского телевидения.
Гетемюллер, подчеркнула значение сотрудничества НАТО с Грузией, которое развивается по нескольким направлениям.
Гетемюллер подчеркнула, что НАТО примет в свой состав Грузию, но не назвала конкретных сроков.
Напомним, 6−7 ноября в Батуми проходит 13-я конференция по обороне и безопасности Грузии (GDSC). В мероприятии принимают участие представители 35 стран: грузинские и зарубежные политики, эксперты по обороне и безопасности, представители гражданского общества, прессы и научных кругов.
Конференция состоит из четырех сессий, на которых обсуждаются вопросы безопасности Чёрного моря, перспективы Грузии на пути интеграции в НАТО и ЕС, проблемы гибридных угроз и стратегической готовности Грузии.
В своих выступлениях на конференции президент Грузии Саломе Зурабишвили и председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе призывали западных партнеров оказать давление на Россию, «незаконно оккупировавшую» грузинские территории.
Читайте ранее в этом сюжете: НАТО примет Грузию с Абхазией и Южной Осетией — представитель Альянса