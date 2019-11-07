Батуми, Грузия, , 11:51 — REGNUM Грузия стала еще ближе к членству в НАТО в ходе совместной работы с Альянсом. Об этом заявила 7 ноября бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер на 13-й Конференции по обороне и безопасности Грузии (GDSC), передает Первый канал Грузинского телевидения.

Гетемюллер, подчеркнула значение сотрудничества НАТО с Грузией, которое развивается по нескольким направлениям.

«Формат Комиссии НАТО-Грузия (NGC) дает нам возможность политического диалога. А Годовая национальная программа (ANP) помогает Грузии в проведении реформ, необходимых для окончательного членства в Альянсе, и дает нам возможность ежегодной оценки. Существенный пакет НАТО-Грузия (SNGP) поддерживает реформу сферы обороны и безопасности вашей страны», — заявила представитель Альянса.

Гетемюллер подчеркнула, что НАТО примет в свой состав Грузию, но не назвала конкретных сроков.

«Это решение было принято на саммите в Бухаресте в 2008 году. Это решение в силе — Грузия станет членом НАТО. За годы совместной работы Грузия стала еще ближе к членству в НАТО, и этот прогресс поддерживают все союзники».

Напомним, 6−7 ноября в Батуми проходит 13-я конференция по обороне и безопасности Грузии (GDSC). В мероприятии принимают участие представители 35 стран: грузинские и зарубежные политики, эксперты по обороне и безопасности, представители гражданского общества, прессы и научных кругов.

Конференция состоит из четырех сессий, на которых обсуждаются вопросы безопасности Чёрного моря, перспективы Грузии на пути интеграции в НАТО и ЕС, проблемы гибридных угроз и стратегической готовности Грузии.

В своих выступлениях на конференции президент Грузии Саломе Зурабишвили и председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе призывали западных партнеров оказать давление на Россию, «незаконно оккупировавшую» грузинские территории.

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