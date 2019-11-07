Джакарта, , 11:49 — REGNUM Посол Китая при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Хуан Силиан в Джакарте выразил надежду, что кодекс поведения сторон в Южно-Китайском море может быть завершен в течение трех лет, сообщает Antaranews.

Ранее премьер-министр Китая заявил, что готов работать со странами Юго-Восточной Азии для поддержания долгосрочного мира и стабильности в Южно-Китайском море в соответствии с трехлетним графиком.

«Мы не должны допускать, чтобы различия были проблемой», — заявил он.

Посол также надеется, что завершение кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море может быть достигнуто в соответствии с поставленной целью и может способствовать укреплению мира и стабильности в регионе.

Напомним, Южно-Китайское море является стратегической акваторией, граничащей с Брунеем, Филиппинами, Индонезией, Вьетнамом, Малайзией и Сингапуром. Китай претендует почти на всю акваторию в Южно-Китайском море.