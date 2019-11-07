Анкара, , 13:07 — REGNUM 6 ноября двое граждан Турции, выданных Косово в связи с обвинениями в участии в деятельности «террористической организации ФЕТО», Осман Каракая и Джихан Озкан, были осуждены на 7,5 лет тюремного заключения.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 29 марта 2018 года семь турецких граждан были арестованы на территории Косово в рамках операции Турецкой национальной разведывательной организации, проведенной при сотрудничестве с разведывательной службой Косово.

Занимавший на тот момент пост премьер-министра Косово Рамуш Харадинай осудил данную акцию и отправил в отставку министра внутренних дел Флямура Сефая и главу разведывательной службы Косово Дритона Гаши. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «постыдным» данное решение косовского премьера и поблагодарил президента Косово Хашима Тачи за помощь при проведении операции.

Напомним, послепопытки военного переворота в Турции в 2016 годутурецкие власти обвинили исламского богослова Фетхуллаха Гюлена и его сторонников в организации путча. Власти назвали существующую, по их мнению, организацию радикальной части гюленистов «Террористической организацией фетхуллахистов» и с тех пор преследуют сторонников Гюлена по всему миру.

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