Тбилиси, , 11:48 — REGNUM Решение Бухарестского саммита 2008 года остается в силе, и Грузия станет членом НАТО, заявила бывший заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер в своем видеообращении к участникам конференции по обороне и безопасности, которая проходит в Батуми. Видеозапись обращения Геттемюллер публикует министерство обороны Грузии.

Она выразила сожаление, что на этот раз не может участвовать в конференции, но напомнила, что не так давно сама была в Батуми, где проходило заседание Североатлантического совета, и подчеркнула, что подобные совпадения вовсе не случайны.

«Это (внимание к городу Батуми) подтверждает большое значение Черноморского региона, и в частности сотрудничества с Грузией, для альянса», — пояснила Геттемюллер.

Она подчеркнула, что уже существующие форматы сотрудничества с альянсом помогают Грузии в проведении реформ, которые необходимы для окончательного вступления в НАТО.

Геттемюллер похвалила Грузию за успешное осуществление так называемого существенного пакета (SNGP) и сообщила, что в настоящее время альянс работает над обновлением и усилением этого механизма, чтобы «сделать его еще более эффективным как для Грузии, так и для НАТО».

При этом, ни слова о возможности перехода Грузии к плану ПДЧ сказано не было, тогда как ранее бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен в интервью Общественному телевидению Грузии четко заявил, что ПДЧ является обязательным инструментом на пути в альянс.

Геттемюллер также сообщила, что ее визит в составе делегации Североатлантического совета в Батуми в октябре этого года был ее последним официальным визитом в ранге заместителя генсека НАТО. Она поблагодарила президента Грузии за вручение ей ордена Золотого Руна и заявила, что эта награда напоминает ей историю Грузии.