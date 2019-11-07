Москва, 7 ноября 2019, 11:46 — REGNUM Выпускник первого потока программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) Николай Журавлев, избранный заместителем председателя Совета Федерации России, — опытный управленец и хорошо разбирается в финансовых и бюджетных вопросах; это поможет ему на ответственной работе в законотворческой системе России, отметил директор ВШГУ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Напомним, 6 ноября Совет Федерации России проголосовал за избрание Николая Журавлева заместителем председателя Совета Федерации. Его кандидатуру внесла председатель СФ Валентина Матвиенко. Она сообщила, что накануне это предложение было поддержано на заседании совета палаты. С сентября 2019 года Николай Журавлев занимал должность председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, а до этого являлся первым заместителем председателя этого комитета.
Николай Журавлев — выпускник первого потока программы ВШГУ по развитию кадрового управленческого резерва. За три потока программы два ее выпускника были назначены федеральными министрами, 23 — избраны главами регионов России, еще двое — работают временно исполняющими обязанности губернаторов. Некоторые участники программы получали назначения во время обучения.
По словам спикера, Николай Журавлев за годы работы в Совете Федерации проявил себя как ответственный, добросовестный и принципиальный человек, «многое сделал по законодательному обеспечению финансовой, экономической, банковской сфер».
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.