Москва, , 11:46 — REGNUM Выпускник первого потока программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) Николай Журавлев, избранный заместителем председателя Совета Федерации России, — опытный управленец и хорошо разбирается в финансовых и бюджетных вопросах; это поможет ему на ответственной работе в законотворческой системе России, отметил директор ВШГУ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Напомним, 6 ноября Совет Федерации России проголосовал за избрание Николая Журавлева заместителем председателя Совета Федерации. Его кандидатуру внесла председатель СФ Валентина Матвиенко. Она сообщила, что накануне это предложение было поддержано на заседании совета палаты. С сентября 2019 года Николай Журавлев занимал должность председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, а до этого являлся первым заместителем председателя этого комитета.

«Николаю Журавлеву всего 43 года. Он — пример нового, молодого поколения управленцев России, — отметил Комиссаров. — За плечами Николая — большой опыт управленческой и сенаторской работы. Уроженец Москвы, в конце 1990-х он переехал в Костромскую область, где успешно работал в банковской сфере, а также в различных органах власти региона. В 2011 году был избран сенатором Совета Федерации. Николай показал хорошие результаты во время обучения на первом потоке программы кадрового резерва ВШГУ. Сегодня нашему выпускнику доверена такая ответственная работа в законодательной, парламентской системе России. На должности заместителя председателя Совета Федерации России Николай Журавлев будет курировать направление по финансам и бюджетной политике — сферы, в которых он хорошо разбирается и в которых проработал много лет».

Николай Журавлев — выпускник первого потока программы ВШГУ по развитию кадрового управленческого резерва. За три потока программы два ее выпускника были назначены федеральными министрами, 23 — избраны главами регионов России, еще двое — работают временно исполняющими обязанности губернаторов. Некоторые участники программы получали назначения во время обучения.

«Николай Андреевич с 2011 года работает в Совете Федерации, был заместителем председателя комитета, первым заместителем председателя, в настоящее время он председатель комитета [по бюджету и финансовым рынкам], то есть прошел все ступени, можно сказать, нашего социального лифта_ — отметила спикер СФ Валентина Матвиенко перед голосованием. — Имеет профильное образование, он закончил финансовую академию при правительстве РФ, также прошел специальный курс обучения Российской академии народного хозяйства и государственной службы, включен в резерв президента РФ».

По словам спикера, Николай Журавлев за годы работы в Совете Федерации проявил себя как ответственный, добросовестный и принципиальный человек, «многое сделал по законодательному обеспечению финансовой, экономической, банковской сфер».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.