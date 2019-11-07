Киев, , 11:52 — REGNUM Командование так называемой «Операции объединённых сил» (ООС) в Донбассе пригласило журналистов посетить 8 ноября участок разведения сил в районе населённого пункта Петровского на линии соприкосновения с ДНР. Об этом сообщили 7 ноября в пресс-службе ООС в социальной сети Facebook.

«Сбор журналистов ожидается перед блокпостом на въезде в населённый пункт Богдановка Волновахского района Донецкой области в 11.00. Всем представителям СМИ обязательно иметь средства защиты (шлем, бронежилет)», — сказано в сообщении.

Журналистов пригласили для освещения практического этапа разведения сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в районе населённого пункта Петровское должна состояться повторная попытка отведения сил от линии соприкосновения, поскольку предыдущая попытка была сорвана украинской стороной 5 ноября.

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