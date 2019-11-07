Москва, , 11:45 — REGNUM Несмотря на гарантированное и прозрачное финансирование, национальные проекты не вызывают большой энтузиазм у бизнеса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 ноября заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на форуме «Инвестиции в регионы — Инвестиции в будущее».

«Одна из ключевых тем — как реализуются национальные проекты. Почему частные инвестиции при, казалось бы, гарантированном, известном и понятном финансировании государства всё-таки не очень идут в национальные проекты, бизнес не очень активно подключается? Надо вместе нам поразмышлять на эту тему», — заявила Матвиенко.

Обеспечение притока инвестиций в регионы является одной из главных задач федеральных властей России, сказала спикер Совфеда.

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