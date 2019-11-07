Москва, , 11:43 — REGNUM Обеспечение притока инвестиций в регионы является одной из главных задач федеральных властей России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 ноября заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на форуме «Инвестиции в регионы — Инвестиции в будущее».

«Обеспечение масштабного притока инвестиций в регионы является одной из ключевых, стратегических задач государства. Хорошо всем известно, что сильная Россия — это прежде всего сильные регионы», — заявила Матвиенко.

Эта задача приобретает тем большую актуальность, что финансирование нацпроектов на треть должно быть обеспечено из внебюджетных средств, напомнила она.

Матвиенко также напомнила, что в послании федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин призвал снять инфраструктурные ограничения для раскрытия потенциала регионов, а также улучшать деловой климат.