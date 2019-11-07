Куала-Лумпур, , 11:47 — REGNUM США могут в январе провести на своей территории саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), после отмены саммита в ноябре в Чили. Об этом 7 ноября заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла по итогам разговора с госсекретарем США Майком Помпео, его слова приводит агентство Reuters.

«США думают об организации саммита АТЭС в январе на территории Соединенных Штатов», — рассказал Сайфуддин Абдулла и добавил, что Помпео связался с ним в Бангкоке и спросил о позиции Малайзии в данном вопросе, после отмены ноябрьского саммита АТЭС в Чили.

Также он подчеркнул, что Малайзия высказалась против такого предложения США.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 октября президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти страны приняли решение об отмене саммита АТЭС и конференции по вопросам климата из-за массовых протестов в стране.