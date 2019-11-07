Москва, , 11:29 — REGNUM В Госдуме осудили стремление Минстроя ремонтировать ветхое жилье за счет граждан.

«Пределы чиновничьего цинизма скрываются где-то далеко за горизонтом», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме на парламентских слушаниях эксперты обсудят концепцию Минстроя, которая предполагает ремонт за счет граждан домов со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными.

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