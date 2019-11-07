Анкара, , 11:31 — REGNUM Ребенок ликвидированного главаря «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади задержан турецкими силами безопасности в Сирии. Об этом заявил 7 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он уточнил, что родство ребенка и главаря террористов подтвердил тест ДНК. Захваченные в плен родственники аль-Багдади остаются в турецком депортационном центре. Необходимые решения об этих людях примет министерство юстиции страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября о гибели аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб объявил глава США Дональд Трамп, однако доказательств этого предъявлено не было. Позднее турецкие власти заявили о захвате родственников главаря террористов, включая его жену и сестру.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Турции захватили в плен жену аль-Багдади