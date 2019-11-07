Москва, , 11:20 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ с гендиректором Deutsche Welle («Немецкая волна») Петером Лимбургом, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

В Госдуме была создана комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, чтобы разобраться с призывами к гражданам РФ участвовать в несанкционированных акциях протеста. Так, по данным депутатов, такие призывы были размещены на сайтах иностранных СМИ и дипломатических представительств других стран.

В Госдуму поступило письмо от главы генеральной дирекции Deutsche Welle («Немецкая волна») Йоханнеса Хоффманна, в котором он указал, что телерадиокомпания находится под юрисдикцией Германии и подконтрольна немецким надзорным органам, поэтому не может принимать участие в расследовании вместе с депутатами Госдумы.

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Вскоре «Немецкая волна» признала наличие проблемы и Лимбург приехал в Москву. Накануне прошла беседе в МИД России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет вводить каких-либо санкций в отношении зарубежных средств массовой информации, в частности — против немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle.

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