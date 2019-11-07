Москва, , 11:19 — REGNUM Телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в ближайшее время. Об этом сообщил 7 ноября журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Он уточнил, что о переговорах по телефону попросила турецкая сторона. Москва пока не ответила Анкаре, так как согласовывает время. Других подробностей Ушаков не сообщил.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Путин и Эрдоган общались один на один более двух часов, в результате чего был выработан и согласован меморандум, позволивший прекратить военные действия на севере Сирии.

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