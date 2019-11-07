Сеул, , 11:18 — REGNUM В Сеуле надеются на скорый визит президента России Владимира Путина. Об этом заявил южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин.

«Ожидаю визит президента Путина в Корею в ближайшем будущем», — заявил ТАСС президент Республики Корея.

Глава государства также выразил надежду, что визит российского лидера в Корею «станет хорошим вкладом в двусторонние отношения».

Ранее южнокорейский посол в РФ Ли Сок Пэ заявлял, что точная дата визита Владимира Путина в Южную Корею будет определена по дипломатическим каналам.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая встреча президентов Республики Корея и России Мун Чжэ Ина и Владимира Путина состоялась в июне 2019 года в рамках официального визита южнокорейского лидера в Москву. Визит политика, который он совершил по приглашению Путина, продлится три дня.

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