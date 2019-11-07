Армянск, Крым, , 11:20 — REGNUM Перед временным закрытием крымского пропускного пункта «Армянск», граничащего с Украиной, за сутки госграницу пересекли около двух с половиной тысяч граждан. Об этом ИА REGNUM 7 ноября сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым.

«За предыдущие сутки государственную границу в пункте пропуска «Армянск» пересекли порядка 2,4 тысячи граждан. В настоящее время скопление транспортных средств в пунктах пропуска «Перекоп» и «Джанкой» не наблюдается. В случае их появления будут направлены резервы для увеличения пропускной способности и снижения общего времени нахождения в пункте пропуска», — уточнили в Погрануправлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму временно приостановили пропуск граждан через пограничный пункт «Армянск» из-за того, что украинские власти закрыли на реконструкцию пункт пропуска «Каланчак», который приводят в порядок перед приездом президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму из-за Зеленского временно закрыли КПП с Украиной