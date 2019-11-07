Армянск, Крым, 7 ноября 2019, 11:20 — REGNUM Перед временным закрытием крымского пропускного пункта «Армянск», граничащего с Украиной, за сутки госграницу пересекли около двух с половиной тысяч граждан. Об этом ИА REGNUM 7 ноября сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму временно приостановили пропуск граждан через пограничный пункт «Армянск» из-за того, что украинские власти закрыли на реконструкцию пункт пропуска «Каланчак», который приводят в порядок перед приездом президента Украины Владимира Зеленского.
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