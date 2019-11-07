Джакарта, , 11:16 — REGNUM Камбоджа через свое посольство в Джакарте попросила правительство Индонезии арестовать Му Сочуа, вице-президента оппозиционной партии национального спасения Камбоджи (CNRP), если она прибудет в страну, сообщает Sindonews.

В своем официальном заявлении Камбоджа заявила, что партия CNRP была распущена Верховным судом страны 16 ноября 2017 года и была объявлена незаконной.

«2 октября городской суд Пномпеня выдал ордер на арест Му Сочуа за уголовное преступление против законно избранного правительства. Му Сочуа сбежала из страны. Сейчас она живет в США», — говорится в заявлении посольства Камбоджи в Джакарте.

Правительство Камбоджи направило запросы всем странам-членам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) об аресте и депортации Му Сочуа в Камбоджу, если она прибудет в их страну.

Напомним, после ареста главы партии CNRP Кема Соха в сентябре 2017 года за измену Му Сочуа покинула Камбоджу, заявив, что опасается ареста.