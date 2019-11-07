Армянск, Крым, , 11:01 — REGNUM В Крыму временно приостановили пропуск граждан через пограничный пункт «Армянск» из-за того, что украинские власти закрыли на реконструкцию пункт пропуска «Каланчак». Об этом ИА REGNUM 7 ноября сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым.

Архип Куинджи. Крым. 1900-1905

«Украинский контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак», расположенный напротив многостороннего автомобильного пункта пропуска «Армянск», в одностороннем порядке прекратил пропуск лиц через государственную границу. По независящим от российских пограничников причинам пропуск лиц и транспортных средств через государственную границу не осуществляется», — отметили в пресс-службе управления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пункт пропуска «Каланчак» реконструируют в связи с предстоящим приездом президента Владимира Зеленского.

Об этом: Украина временно закрывает КПП на границе с Крымом