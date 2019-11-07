Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM Петербургское правительство на сутки открыло удаленный доступ к Ленинградскому партийному архиву — в честь 7 ноября, когда отмечается 102-я годовщина Октябрьской революции.

Как сообщили в Смольном, доступ будет открыт до 23:59 мск на портале «Архивы Санкт-Петербурга».

На обозрение граждан представят коллекцию документов о регистрации членов большевистской партии в 1920—1930-х годах. Они находятся в разделе учетных партийных документов Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга.

Впрочем, для того, чтобы воспользоваться бесплатной возможностью, необходимо было регистрироваться заранее и завести личный кабинет.