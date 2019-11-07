Киев, , 10:53 — REGNUM Посольство Украины в Соединенных Штатах потребовало от издания The New York Times, опубликовавшем карту Украины без Крыма, исправить ошибку. Об этом 7 ноября говорится в сообщении посольства в Facebook.

Так, украинское посольство призвало редакторов издания «не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее The New York Times в своей статье о бизнесмене Игоре Коломойском под названием «Украинский олигарх планирует новый горный курорт» опубликовала карту Украины без Крыма.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после вооружённого государственного переворота, который произошёл на Украине в 2014 году. Воссоединению Крыма и России предшествовал референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за выход из состава Украины.

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