Анкара, , 11:07 — REGNUM Курдские военные формирования «Сил народной самообороны», считающиеся в Турции террористической организацией, всё ещё не ушли с северо-востока Сирии. Об этом 7 ноября на пресс-конференции заявил президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган.

«С одной стороны мы проводили переговоры (с США), по результатам которых террористам было дано 120 часов на то, чтобы уйти, но это не было выполнено. В рамках нашего соглашения с Россией (им) было дано 150 часов, но террористы не вышли с этих территорий (в Сирии)», — заявил Эрдоган.

Отметим, 6 ноября турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı опубликовало статью, в которой, ссылаясь на командиров Сирийской национальной армии, сообщило, что с момента начала проведения операции «Источник мира» 9 октября 2019 года группировка в столкновениях с Рабочей партией Курдистана и Отрядами народной обороны потеряла 144 бойца.