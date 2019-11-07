Тбилиси, 7 ноября 2019, 10:50 — REGNUM Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили покидает занимаемый пост. Об этом на заседании правительства Грузии 7 ноября сообщил премьер-министр Георгий Гахария.
Премьер подчеркнул, что Михаил Батиашвили покидает должность по личной просьбе, на основании личного заявления. Он также высоко оценил проделанную уже бывшим министром работу, особенно в направлении реформирования системы образования, и заявил, что коллектив министерства продолжит системную реформу, которая является одним из приоритетов правительства.
Михаил Батиашвили занимал должность министра образования, науки, культуры и спорта Грузии с 12 июля 2018 года.