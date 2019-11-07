Тбилиси, , 10:50 — REGNUM Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили покидает занимаемый пост. Об этом на заседании правительства Грузии 7 ноября сообщил премьер-министр Георгий Гахария.

Премьер подчеркнул, что Михаил Батиашвили покидает должность по личной просьбе, на основании личного заявления. Он также высоко оценил проделанную уже бывшим министром работу, особенно в направлении реформирования системы образования, и заявил, что коллектив министерства продолжит системную реформу, которая является одним из приоритетов правительства.

«Хочу поблагодарить господина Михаила за тот труд, за начало той крайне важной реформы, которая называется системной реформой системы образования, и, конечно, за те достижения, которые у нас были за последние годы в сферах культуры и спорта. Мы все согласны, что самыми главными проблемами для нашего правительства остаются рабочие места, образование и обеспечение безопасности, и мы будем уделять этим трем направлениям еще большее внимание. А коллектив министерства продолжит реформу образования», — заявил Гахария.

Михаил Батиашвили занимал должность министра образования, науки, культуры и спорта Грузии с 12 июля 2018 года.