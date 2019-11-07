Москва, , 10:49 — REGNUM Плановые учения провел экипаж российского фрегата «Адмирал Макаров» в Средиземном море. В учениях участвовали палубные вертолеты, сообщает 7 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» выполняет задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. В корабельных учениях были задействованы экипажи вертолетов Ка-27ПС и Ка-27ПЛ.

Летчики и моряки отработали взлет и посадку на палубу корабля, который движется или дрейфует в море. Они также тренировались в поиске и слежении за субмариной. Всего было совершено около 20 взлетов и посадок на палубу, уточнили в военном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, «Адмирал Макаров» — третий фрегат проекта 11 356 в составе Черноморского флота. В июле 2019 года ракета зенитного комплекса «Штиль» успешно перехватила ракету-мишень, выпущенную береговым комплексом «Утёс» по этому фрегату.

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