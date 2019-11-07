Чебаркуль, Челябинская область, , 10:49 — REGNUM В Челябинской области глава Чебаркуля Сергей Ковригин стал обвиняемым по трём статьям Уголовного кодекса. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями, превышении полномочий и получении взятки, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Следователи полагают, что в 2016 году он получил услуги неимущественного характера на общую сумму более 52 тыс. рублей. Эти услуги оказал представитель одной из фирм в обмен на незаконную передачу фирме объектов муниципальной собственности.

В 2017 году договоры аренды были признаны Арбитражным судом ничтожными. По делу Ковригина оперативное сопровождение ведут сотрудники полиции. Расследование подходит к концу.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновник был задержан 1 марта. А затем было приостановлено его членство в «Единой России».

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