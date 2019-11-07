Тбилиси, , 10:45 — REGNUM Михаил Батиашвили покидает должность министра образования, науки, культуры и спорта Грузии. Об этом 7 ноября на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Гахария сообщил, что Батиашвили подает в отставку по собственному желанию.

«Мы должны прежде всего поблагодарить г-на Михаила за его проделанную работу, за начало той системной и чрезвычайно важной реформы, которая называется системной реформой образования, и конечно, за те достижения, которые в последние годы у нас были как в направлении спорта, так и культуры», — заявил премьер.

Преемник Михаила Батиашвили пока не назван.