Скопье, , 11:43 — REGNUM 6 ноября состоялось заседание правительства Северной Македонии, посвященное обсуждению проекта бюджета на 2020 год.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, согласовать бюджет не удалось, поскольку ряд министров потребовал ещё большего увеличения расходов бюджета. Членам правительства не удалось разрешить разногласия в ходе заседания, а потому было принято решение перенести обсуждение бюджета на неделю, чтобы предоставить сторонам время на урегулирование разногласий.

Ожидается, что в будущем году бюджет Северной Македонии увеличится на 100 миллионов евро (примерно 7,05 миллиарда рублей) и станет самым крупным бюджетом в истории этой страны. Почти миллиард евро (около 70,5 миллиардов рублей) бюджетных расходов пойдет на выплату пенсий, размер которых, по словам премьер-министра Зорана Заева, значительно увеличится.

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