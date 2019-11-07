Скопье, , 10:29 — REGNUM 6 ноября президент Северной Македонии Стево Пендаровски прибыл с официальным визитом в Италию.

Стево Пендаровски Facebook.com/SPendarovski

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе визита Пендаровски провел встречу тет-а-тет со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой, после которой последовало совместное заседание официальных делегаций Северной Македонии и Италии.

Президент Северной Македонии выразил свою благодарность за поддержку, оказываемую Италией его стране на пути евроинтеграции. Представители итальянской делегации подчеркнули, что существует вероятность того, что выдвинутая Римом инициатива о повторном открытии вопроса о начале переговоров в Совете ЕС, будет принята.

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