Ломе, , 10:23 — REGNUM В Национальном собрании Того проголосовали за то, чтобы позволить тоголезцам, проживающим за рубежом, голосовать на предстоящих президентских выборах. Об этом передает ВВС Africa.

Изменения в избирательный кодекс страны будут внесены за несколько месяцев до президентских выборов, передает телерадиокомпания.

По словам журналистов, право голоса диаспоры было одним из главных требований оппозиции. После голосования во вторник, 5 ноября, члены правящей коалиции заявили, что все изменения будут учтены непосредственно перед выборами, которые состоятся в следующем году.

Однако некоторые члены оппозиции, в том числе два кандидата на выборах в следующем году, воздержались от голосования.

Напомним, что в последние годы силы безопасности Того жестоко подавляли ряд протестов по поводу избирательного процесса в стране.

Действующий президент Того Фор Гнассингбе пришел к власти в 2005 году после того, как сменил своего отца, отмечают репортеры. Ранее в этом году парламент Того также одобрил изменение в конституции страны, позволяющее президенту Гнассингбе баллотироваться еще два раза и потенциально оставаться в должности до 2030 года.