7 ноября 2019 | Время чтения 2 мин

Анатолий Кошкин, , 10:14 — REGNUM Одна из ведущих газет Японии «Асахи симбун» в редакционной статье сетует на то, что со времени визита президента РФ Владимира Путина в декабре 2016 года в Японию, когда была достигнута договоренность о «совместной хозяйственной деятельности (СХД) на северных территориях», «вообще не осуществляется никакой конкретной деятельности, вошедшей в нормальное русло».

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщая о состоявшемся недавно «пилотном туре» на Кунашир и Итуруп, газета отмечает, что дальнейшее развитие туризма на эти территории затруднены «не определенной юридической структурой для приезда японских туристов на четыре острова, которые, как утверждают и Россия, и Япония, являются их собственной территорией». Что же касается согласия российских властей осуществить прием японских туристов без виз, то, по утверждению «Асахи симбун», это было сделано «в качестве исключения». И предупреждает, что «большая проблема состоит в том, законы какой страны применять в случае, если с туристом произойдет какое-либо происшествие».

Раскрывается цель японского премьер-министра Синдзо Абэ при развитии СХД на «японских северных территориях». Приводятся его слова: «Россияне поработают с японцами и прочувствуют, как они стали богаче. Это будет иметь колоссальное значение». Смысл сказанного, по мнению газеты в том, что «совместный опыт успеха будет способствовать урегулированию территориальной проблемы, однако на данный момент это пустые заявления, не подтвержденные делом». Ничего нового в таком признании нет, ибо японские лидеры не скрывают, что хотят попытаться через СХД заполучить «все северные территории», то есть все южные Курилы.

Вызывает удивление утверждение «Асахи симбун» о том, что якобы «в прошлом году премьер Абэ отказался от идеи возврата четырех островов и взял курс на то, чтобы сконцентрироваться только на Хабомаи и Шикотане». Как будто газете не известно недавнее заявление Абэ в парламенте об отсутствии каких-либо изменений в позиции японского правительства о том, что официальный Токио рассматривает «своей территорией» все южные Курилы и намерен добиваться их «возвращения».

При этом выражается беспокойство по поводу того, что «в последнее время Россия стала вести себя пассивно. В сентябре президент Путин выразил недовольство: Россия одобрила безвизовые поездки для японцев на четыре острова, а Япония не отменяет антироссийские санкции из-за аннексии Крыма».

Допускается, что, «скорее всего, Москва опасается того, что Токио хочет привязать совместную хоздеятельность к территориальной проблеме. Тем не менее, сам президент Путин подтвердил, что он внесет вклад в развитие отношений между странами. Ответственность за то, чтобы прилагать усилия к реализации соглашений и уважению взаимных позиций, лежит на обоих правительствах», — заключает японская газета.