Ташкент, , 10:05 — REGNUM В Центральном военном округе сдан в эксплуатацию крупнейший военный полигон в Республике Узбекистан — военный полигон «Каттакурган», сообщает Минобороны Узбекистана.

«Военный полигон в действительности является академией солдата. Здесь военнослужащие практически отрабатывают, приобретенные теоретические знания. Поэтому военные полигоны играют важную роль в повышении духовной, психологической и физической подготовки защитников Родины, боевой готовности подразделения», говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что это самый большой полигон в Узбекистане, он соответствует мировым стандартам, здесь имеются возможность одновременного проведения учений и учебно-практических занятий с использованием всех видов боевой техники, полигон коренным образом отличается от других полигонов.

«В ходе ознакомления с военным полигоном был продемонстрирован занятия подразделений военного округа, где военнослужащие практически отрабатывали свои навыки и теоретические знания в современно созданных условиях», говорится в сообщении.

В торжественном открытии данного военного полигона приняли участие министр обороны генерал-майор Баходир Курбанов, первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Павел Эргашев, командующий Центрального военного округа полковник Ойбек Саидов, ветераны, представители государственных и общественных организаций, средств массовой информации и другие.